25 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni provokasyon

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni provokasyon

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2022 10:44
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, varlık şirketlerine borcu olan vatandaşlara "borçlarınızı ödemeyin" çağrısı yaparak yeni bir provokasyona imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Nebati, "fütursuz saldırılara ve nice diğer çarpıtmalarınıza bir yenisini daha eklemişsiniz. ayinesi iştir kişinin, lafına bakılmaz" ifadesini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gülşen’in küstah sözlerine sert tepki
Gülşen'in küstah sözlerine sert tepki
Kılıçdaroğlu’ndan yeni provokasyon
Kılıçdaroğlu'ndan yeni provokasyon
Başkan Erdoğan Bitlis Ahlat’a gidiyor
Başkan Erdoğan Bitlis Ahlat'a gidiyor
Ege’de Yunan tacizi! NATO görevi yapan...
Ege’de Yunan tacizi! NATO görevi yapan...
AK Parti’de 2023 seçimleri için hazırlık başladı
AK Parti’de 2023 seçimleri için hazırlık başladı
Gülşen ceza alacak mı?
Gülşen ceza alacak mı?
Akşener’den Kavuncu’nun ’Yavaş’ çıkışına ’ayar’: Hüküm cümlesi değildi
Akşener'den Kavuncu'nun 'Yavaş' çıkışına 'ayar': Hüküm cümlesi değildi
A Haber Marmaris’te! Feci kazada en az 5 kişi öldü
A Haber Marmaris'te! Feci kazada en az 5 kişi öldü
İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde bekleniyor
İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde bekleniyor
İzmir’de sağanak yağış felaketi getirdi!
İzmir'de sağanak yağış felaketi getirdi!
Gaziantep’teki faciadan hemen önce!
Gaziantep'teki faciadan hemen önce!
KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?
KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Daha Fazla Video Göster