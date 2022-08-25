Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni provokasyon

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, varlık şirketlerine borcu olan vatandaşlara "borçlarınızı ödemeyin" çağrısı yaparak yeni bir provokasyona imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Nebati, "fütursuz saldırılara ve nice diğer çarpıtmalarınıza bir yenisini daha eklemişsiniz. ayinesi iştir kişinin, lafına bakılmaz" ifadesini kullandı.

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