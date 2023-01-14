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Kemal Kılıçdaroğlu'na 'The Democratic Father' pankartlı karşılama! CHP'liler çok sevindi ama o çizim dikkat çekti: Kime 'kukla demokrat' diyorlar?

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Giriş: 14.01.2023 11:03
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli programı kapsamında Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kadın Buluşması toplantısına katıldı. Gençlerle de buluşan Kemal Kılıçdaroğlu, 'Baba' filminin müziğiyle ‘The Democratic Father’ yazılı pankart ile karşılandı. Pankartta yer alan 'kukla' detayı dikkatlerden kaçmadı. Pankarta sevinç gösterisi yapılırken gazeteci Hulki Cevizoğlu, "Kime kukla demokrat diyorlar?" diye sordu. Pankartlı gönderme Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Seçilecek aday 6'lı masayı da götürmesi lazım" sözlerini akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu, seçilecek cumhurbaşkanı adayının "kukla siyaseti" için de kullanılacağını net bir şekilde ifade etmişti.
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