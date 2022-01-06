06 Ocak 2022, Perşembe
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Kemal Kılıçdaroğlu’na İBB dosyası yanıtı: Gündemi iyi takip etmiyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 25 dosya olduğu yönündeki sözlerine İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan yanıt geldi. Çataklı, “Sayın Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor. Etseydi, İBB dosyaları ile ilgili Sayın Bakanımızın açıklamasını görür, bugünkü açıklamayı yapmazdı" dedi.