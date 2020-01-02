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02.01.2020

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin Doğu Akdeniz ve Libya tutarsızlığı!

Her gün yeni bir çarkı ve ve tutarsızlığıyla gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yine çelişkili söylem ve uygulamalarıyla gündemde. Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de faaliyette bulunan sondaj gemilerini, firkateynlerini görmezden gelerek ağustos ayında Nevşehir il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada "Türkiye neden Doğu Akdeniz'de yok?" diyerek tepki çekmişti. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de olmasına rağmen manipülasyon yapan Kılıçdaroğlu Türkiye’nin ‘Libya tezkeresine’ ise red oyu vererek tutarsızlığını bir kez daha ortaya koydu.

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