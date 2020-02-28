Katil Esad'ın alçak saldırısı: 33 şehit! İşte saat saat yaşananlar

Suriye rejiminin 33 Türk askerini şehit ettiği saldırı haberinin gelmesinin ardından Ankara'da alarmın rengi kırmızı oldu. Külliye’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Güvenlik Zirvesi toplandı. Ardından Türkiye sınır kapılarını açtığını duyurdu ve Suriye'ye karşı harekat başlatıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sınırın sıfır noktasına giderek harekatı yönetti. İşte saat saat yaşananlar...

10:02

NATO OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR!

NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacağını açıkladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter'dan, Türkiye'nin talebi üzerine NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesinin işletildiğini duyurdu.

08:55

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamasında: "Türk birliklerinin olduğu bölgeye saldırı düzenlemedik." denildi.

SAAT 07:38

HULUSİ AKAR YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'le İdlib'deki hain saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti.

05:35

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'de Türk askerine yönelik hava saldırısıyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını ve bilgi aldığını söyledi.

04:30

Milli Savunma Bakanı Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile İdlib'deki faaliyetlerin sevk idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne gitti.

04:13

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir. MHP, hükümetin alacağı siyasi, askeri her kararın bedeli ne olursa olsun yanında duracak, destekçisi olacaktır." dedi.

KALIN ABD'Lİ İSİMLE GÖRÜŞTÜ

Saatler 01.20'yi gösterdiğinde Külliye'den bir açıklama daha geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD Ulusal Güvenlik danışmanı Robert O'brien'la telefonla görüştü. Bir yandan rejime karşı askeri harekat yürüten Ankara diğer yandan diplomatik temaslarını sürdürüyordu.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Gözler ise Külliye'deydi. Güvenlik Zirvesi'nin ardından ilk resmi açıklama. 01:14'te Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, hava kara ve ateş destek unsurlarıyla rejimin bütün hedeflerinin ateş altına alındığını duyurdu.

TÜRKİYE KAPILARI AÇTI

Şehit haberlerinin paylaşılmasından sonra Türkiye ilk hamlesini yaptı. 00:11'de tüm göçmenlere Avrupa'ya kara ve deniz sınırlarından kapılarını açtı. Sadece "Türkiye geçişler denetlenecek" dedi. Avrupa'ya geçişleri serbest bıraktı...

İlk uluslararası temas haberi de dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. saatler 24:00'ü vurduğunda, Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.

MUHALEFET PARTİLERİNDE DE HAREKETLİLİK

MHP lideri Devlet Bahçeli de 23:30'da başkanlık divanı üyeleriyle toplantıya geçti . CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 23:00 itibariyle Parti Genel Merkezi'nde kurmaylarıyla bir araya geldi. 23:45'te ise İYİ Parti'den bir açıklama geldi. Genel Başkan Meral Akşener'in Başkan Erdoğan ile telefonda görüştüğü duyuruldu. Balıkesir programını iptal eden Akşener Ankara'ya doğru yola çıktı...

ESAD'A AĞIR DARBE

Saatler 22:30'u gösterdiğindeyse güvenlik kaynaklarından ilk bilgi geldi. Türkiye'nin 10 Şubat'tan bu yana Suriye rejimine karşı yapılan operasyonlarda; bin 709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs etkisiz hale getirildi.

Saat 21:00 itibariyle, İdlib'ten Türk askerine rejimin saldırdığı haberleri gelmeye başladı. Resmi açıklamanın beklendiği saatlerde, devletin en üst kademesi 21:30'da Külliye'de Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve çok sayıda komuta kademesi ile bürokratlar katıldı.

Görüşmelerin ardından, Türkiye bir kez daha Soçi mutabakatına uyum sağlanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı, ateşkes çağrısını yineledi. Ve Ankara'da derin bir sessizlik başladı. İçinde askeri, istihbarat ve diplomatik yetkililerin de olduğu heyetler 3.5 saat boyunca görüşmeler gerçekleştirdi.

TÜRK-RUS HEYETİ GÖRÜŞMESİ

Türk ve Rus heyeti, idlib'teki kriz için yapılan 3. tur görüşmelerde 2. kez bir araya geldi. O görüşme 35 dakika sürdü.

ANKARA'DA, İLK HAREKETLİLİK, 15:30'DA BAŞLADI

MHP lideri Devlet Bahçeli, Külliye'ye çıktı. Başkan Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme kararı aniden alınmıştı. İki liderin yan yana geliş nedeni akıllarda soru işaretleri yarattı. Bahçeli ayrıldıktan sonra gözler Dışişleri Bakanlığı'na çevrildi.