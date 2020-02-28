Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ''İdlib konusunda Putin ve Erdoğan arasındaki anlaşmalara bağlıyız'' dedi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştüğü bildirildi. Bir açıklamada Kremlin'den geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Yakın zamanda üst düzey görüşme için anlaşma sağlandı" ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Türk ve Rus heyetlerinin saat 16'da bir kez daha görüşeceği ifade edildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib'de rejim saldırısında 33 Türk askerinin şehit olmasına sonrası açıklama yaptı.
"TEMASLAR HER GÜN SÜRÜYOR"
Lavrov'un açıklamalarından satır başları şöyle:
''İdlib konusunda Putin ve Erdoğan arasındaki anlaşmalara bağlıyız. Teröristlerle ılımlı muhaliflerin birbirinden ayrılması ortak hedefimiz olmalı. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için yapılacakları ortaya koymak birincil önceliğimiz olmalı. Türk ordusu ile her gün temaslar sürüyor. Dünkü koordinasyon bilgileri Suriye ordusuna iletilmişti.
"TÜRKİYE'NİN MEŞRU HAKKIDIR"
Vurulan Türk birlikleriyle ilgili bilgi yoktu. Yaşananlar İdlib anlaşmasının tarafımızdan ihlali değildir. Türkiye'ye başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İdlib'de gerginliğin azaltılması bölgesinde görev yapan Türk askerlerinin güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz. NATO'dan toplantı istemek Türkiye'nin meşru hakkıdır.
BAŞKAN ERDOĞAN - PUTİN GÖRÜŞMESİ
Suriye'de yaşananlar NATO'nun kuruluş anlaşması maddeleri kapsamına girmez. Rus ve Türk delegeler bugün de görüşmelerini sürdürecek. Aşılmaz engeller olduğunu düşünmüyorum. İdlib konusunda koordinasyon sağlamak için görüşmelere hazırız. Putin ve Erdoğan telefonda görüştü. Putin ve Erdoğan İdlib konusundaki anlaşmaların nasıl uygulanabileceğini görüştü.''
KREMLİN'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Kremlin'den yapılan açıklamada, "Yakın zamanda üst düzey görüşme için anlaşma sağlandı" ifadeleri kullanıldı.
TÜRKİYE-RUSYA GÖRÜŞMELERİ
Türk ve Rus heyetlerinin İdlib'deki duruma ilişkin Ankara'da yaptığı heyetler arası görüşmeler, bugün 16.00'da devam edecek.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyetler, İdlib konusundaki üçüncü tur görüşmelerin üçüncü gününde Dışişleri Bakanlığında tekrar bir araya gelecek.
Türk ve Rus heyetleri, daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da iki tur görüşme yapmıştı. İki ülke heyetleri, dün ve önceki gün de Dışişleri Bakanlığında bir araya gelerek İdlib'deki durumu ele almıştı.
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