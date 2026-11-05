Bahçelievler'de toprak altında kalan işçi sağ çıkarıldı: Kurtarma anları A Haber'de

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir inşaatın temel kazısı çalışması sırasında meydana gelen feci toprak kayması sonucu göçük oluştu. Kazı alanında çalışan işçilerin tonlarca toprağın altında kalması üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların ilk beyanlarına göre 2 işçinin toprak altında kaldığı olayda, ekiplerin hummalı çalışması sonucu bir işçi canlı yayında yaralı olarak kurtarılırken, göçük altındaki diğer işçi için adeta zamana karşı yarış başlatıldı. Olay yerindeki can pazarını ve nefes kesen kurtarma operasyonunu A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.