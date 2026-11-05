Sarıyer'de bütçe tartışması! Özel kaleme 179 milyon, afet ve risk yönetimine 48 milyon lira

İstanbul'da sağanak yağışın neden olduğu selin etkilediği Sarıyer'de, belediyenin 2027 yılı bütçesinde afetle mücadeleye ayrılan ödenek tartışma konusu oldu. Sarıyer Belediyesi, Özel Kalem Müdürlüğü için 179 milyon lira bütçe ayırırken Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğüne 48 milyon lira ödenek ayrılmasını kararlaştırdı. Özel kaleme ayrılan bütçenin afet ve risk yönetimi bütçesinin yaklaşık 3,7 katı olması tepkilere neden oldu.