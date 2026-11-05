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Paraguay'da banka krizi sokağa taştı! 3 milyon müşteri hesaplarına erişemiyor, protestolar büyüyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Paraguay'da banka krizi sokağa taştı! 3 milyon müşteri hesaplarına erişemiyor, protestolar büyüyor

Paraguay'da ülkenin en büyük dijital bankalarından Ueno Bank'ın Merkez Bankası tarafından denetim altına alınması, büyük bir krize yol açtı. Sermaye yeterlilik oranının yasal sınırın yarısının altına düştüğünün açıklanmasının ardından banka tasfiye sürecine alınırken, yönetimi kamuya devredildi ve müşterilerin hesaplarına erişimi durduruldu. Yaklaşık 3 milyon müşterisi bulunan ve 32 bin emeklinin maaş ödemelerine aracılık eden bankadaki gelişmeler, başkentte protestolara neden oldu. Mevduat sahipleri, emekliler, öğrenciler ve çalışanlar paralarının iadesini talep ederken, Kongre binasına yürümek isteyen göstericilere polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Muhalefetten 35 milletvekili Devlet Başkanı Santiago Peña hakkında azil süreci başlatılmasını isterken, protestocular da Peña'nın istifasını talep etti.

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