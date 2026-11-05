Malatya'da silajlık mısırda hasat sezonu başladı! Hayvan yemi için yoğun mesai

Malatya'da Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yaklaşık 140 dönümlük arazisinde yetiştirilen silajlık mısırların hasadı başladı. Hayvan yemi olarak kullanılan ve boyları 3 metreye ulaşan mısırların hasadı, öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla sürüyor. Uygulamalı eğitim kapsamında hasat çalışmalarına katılan öğrenciler, döner sermaye aracılığıyla gelir elde ediyor. Okul Müdürü Necip Katı, bu yıl 800 ton rekolte hedeflediklerini belirterek üretimin hem ülke ekonomisine hem okulun döner sermayesine hem de öğrencilere katkı sağladığını ifade etti. A Haber muhabiri Mehmet Türel ve kameraman Turgut Yaman, hasat çalışmalarını yerinde görüntüledi.