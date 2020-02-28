Son dakika: NATO'dan toplantı sonrası flaş açıklamalar

Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, toplantı sonrası flaş açıklamalarda bulunuyor...

NATO'da İdlib toplantısı sonrası Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"TÜM MÜTTEFİKLER TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA İÇİNDE"

Tüm müttefikler başsağlığı diledi ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti. NATO hava savunması dahil Türkiye'ye çok net dayanışma mesajı veriyoruz. Türkiye çok değerli bir NATO müttefiğidir. Ateşkese geri dönülmezse durum kötüleşecek. Tüm müttefikler Türkiye ile dayanışma içinde. Bütün tarafları barışa davet etmeye hazırız.

Hava savunması dahil Türkiye'ye desteğimiz sürüyor.

detaylar geliyor...