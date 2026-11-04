Nevşehir'de tanımadığı kadına tokat atıp işitme kaybına neden olmuştu! Saldırganın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

Nevşehir'de kaldırımda bekleyen 46 yaşındaki S.E'ye aniden tokat atan ve kadının ciddi işitme kaybı yaşamasına neden olan şüphelinin yakalanma görüntüleri ortaya çıktı. Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşanan olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırganın 6 ayrı suç kaydı bulunan 38 yaşındaki Tolga Ç. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde kadına yanlışlıkla kolunun çarptığını öne sürdü. Ancak çıkarıldığı hakimlikçe kasten yaralama suçundan tutuklandı. Saldırı anının ardından şüphelinin yakalanmasına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.