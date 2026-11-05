Fransa'da grev dalgası ülke geneline yayıldı! 700 bin kişi sokaklara çıkmaya hazırlanıyor

Fransa'da eğitim koşulları, hayat pahalılığı ve gelir adaletsizliğine yönelik tepkiler ülke genelinde grev ve protestolara dönüştü. Lise ve üniversite öğrencilerinin başlattığı eylemlere çok sayıda sendika da destek verirken, güvenlik önlemleri kapsamında 70 bin polis görevlendirildi. Yetkililer, gösterilere 500 bin ila 700 bin kişinin katılmasını bekliyor. Sendikalar, ücret artışı, vergi reformu ve eğitim koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.