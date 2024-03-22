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Kate Middleton'ın benzeri olarak ünlenen Heidi Agan: Görüntülerdeki kişi ben değilim

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 22.03.2024 11:29
Galler Prensesi Kate Middleton hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Kraliyet'in Kate Middleton yerine dublör kullandığı öne sürülürken önemli bir gelişme yaşandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.
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