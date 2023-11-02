Kassam Tugayları Gazze'de katil İsrail askerlerini işte böyle vurdu! Hamas'ın drone saldırısı kamerada

İşgale karşı direnişini zorlu şartlar altında sürdüren Hamas güçleri, Gazze'deki katil İsrail birliklerinin drone ile vurulduğu bir video da yayınladı. İnsansız hava aracının işgalci İsrail askerlerinin bulunduğu noktaya bomba bıraktığı görülürken, şiddetli patlamada ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor.

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