02 Kasım 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kassam Tugayları Gazze'de katil İsrail askerlerini işte böyle vurdu! Hamas'ın drone saldırısı kamerada
İşgale karşı direnişini zorlu şartlar altında sürdüren Hamas güçleri, Gazze'deki katil İsrail birliklerinin drone ile vurulduğu bir video da yayınladı. İnsansız hava aracının işgalci İsrail askerlerinin bulunduğu noktaya bomba bıraktığı görülürken, şiddetli patlamada ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor.