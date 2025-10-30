Kartalkaya yangın faciası davası:78 kişi kişi can vermişti!

30 Ekim 2025, Perşembe

Giriş: 30.10.2025 08:52
Bolu’daki Grand Kartal Otel yangını davasında karar aşamasına gelindi. 27 Ekim’de başlayan duruşmada sanıklar son sözlerini söyledi, mahkeme heyetinin bugün hükmü açıklaması bekleniyor. 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı faciaya ilişkin 20’si tutuklu 32 sanık hakkında 22 yıldan 1998 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
