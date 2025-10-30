30 Ekim 2025, Perşembe
Kartalkaya yangın faciası davası:78 kişi kişi can vermişti!
Bolu’daki Grand Kartal Otel yangını davasında karar aşamasına gelindi. 27 Ekim’de başlayan duruşmada sanıklar son sözlerini söyledi, mahkeme heyetinin bugün hükmü açıklaması bekleniyor. 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı faciaya ilişkin 20’si tutuklu 32 sanık hakkında 22 yıldan 1998 yıla kadar hapis cezası isteniyor.