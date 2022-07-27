27 Temmuz 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Karma Komisyon’dan Salihe Aydeniz kararı! 5 dosya ele alındı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet-Anayasa Karma Komisyonu, İstanbul'daki izinsiz gösteride polise yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.