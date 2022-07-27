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Karma Komisyon’dan Salihe Aydeniz kararı! 5 dosya ele alındı

A Haber
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Giriş: 27.07.2022 09:59
Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet-Anayasa Karma Komisyonu, İstanbul'daki izinsiz gösteride polise yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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