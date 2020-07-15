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Kara geceden demokrasi zaferine! Şanlı milletin zaferi: 15 Temmuz

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Giriş: 15.07.2020 09:55
Güncelleme:15.07.2020 10:17
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. A Haber ekipleri yurdun dört bir yanında özel yayınlarıyla milletin şanlı zaferini ekranlara yansıtıyor. Uzman konuklar o gece neler yaşandıklarını 15 Temmuz'un perde arkasını anlatıyor. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndan yapılan canlı yayına katılan terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ, önemli açıklamalarda bulundu. Başbuğ, "FETÖ halen pusuya yatmış bekler vaziyette. Bu yapının esas niyet ve maksadı ülkeyi Kurtuluş Savaşı’nda bu işi başaramayanlara altyapıyı hazırlayarak teslim etmekti." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. A Haber ekipleri yurdun dört bir yanında özel yayınlarıyla milletin şanlı zaferini ekranlara yansıtıyor. Uzman konuklar o gece neler yaşandıklarını 15 Temmuz'un perde arkasını anlatıyor. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndan yapılan canlı yayına katılan terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ, önemli açıklamalarda bulundu.

Başbuğ'un açıklamalarından satır başları;

TAŞERONLUK YAPAN ŞER ODAKLARI

Bu yapı bir takım yerlere taşeronluk yapmak için bu işi üstlenen şer odakları. Dolayısıyla bunların zaten kendi hür iradesiyle böyle bir karar alacaklarını böyle bir işe kalkışacaklarını düşünmem kimse de düşünmüyor zaten. Bunlar emperyalist dediğimiz yapılara yani vahşi diye adlandırdığımız Batı'ya maşa olan yapılar ve onlardan aldıkları talimat gereği ülkeyi bölmek parçalamak ve argo tabirle anahtar teslimiyle esas sahiplerine ipin bağlı olduğu yere teslim etmek üzere bir role soyunmuş yapı. 15 Temmuz'da hesap edemedikleri milletin feraseti milletin ön duyusu ve karşısında aldığı tedbirdi.

PUSUYA YATMIŞ BEKLER VAZİYETTE

Şu an bulunduğu yerlere baktığımız taktirde esas kimlerle ilişkide olduğu niyetinin ne olduğu çok net ortada. Bizim kırmızı bültenle aradığımız hakkında klasörler dolusu deliller sunduğumuz kişi şu an zaten ait olduğu yerde hizmetinde çalıştığı yerde halen pusuya yatmış bekler vaziyette. Bu yapının esas niyet ve maksadı ülkeyi Kurtuluş Savaşı'nda bu işi başaramayanlara altyapıyı hazırlayarak teslim etmekti. Ama olmadı olmayacak da zaten hiçbir zaman. Sayın Başkan Erdoğan'ın da "Yıkamayacaksınız, bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz" diye seslenişi bu yüzden.

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