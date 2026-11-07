-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Kuzey Irak'ta tarihi siyasi kriz! Barzani ve Talabani arasında kılıçlar çekildi: Hükümet 2 yıldır kurulamıyor
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Kuzey Irak'ta tarihi siyasi kriz! Barzani ve Talabani arasında kılıçlar çekildi: Hükümet 2 yıldır kurulamıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde iki yıldır kurulamayan hükümet derin bir siyasi krize dönüştü. Bölgesel seçimlerin ardından parlamentoda yaşanan kriz Barzani liderliğindeki KDP ile Talabani liderliğindeki KYB'yi karşı karşıya getirirken, boykot kararları ve peş peşe gelen sert açıklamalar tansiyonu zirveye tırmandırdı. Türkmeneli TV Spikeri Mustafa Salihi, Erbil ile Süleymaniye hattında yaşanan tarihi tıkanıklığın perde arkasını A Haber canlı yayında anlattı.

Trump'tan İran'a hem çağrı hem tehdit
Sonraki Video
Trump'tan İran'a hem çağrı hem tehdit
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar