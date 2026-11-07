Kuzey Irak'ta tarihi siyasi kriz! Barzani ve Talabani arasında kılıçlar çekildi: Hükümet 2 yıldır kurulamıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde iki yıldır kurulamayan hükümet derin bir siyasi krize dönüştü. Bölgesel seçimlerin ardından parlamentoda yaşanan kriz Barzani liderliğindeki KDP ile Talabani liderliğindeki KYB'yi karşı karşıya getirirken, boykot kararları ve peş peşe gelen sert açıklamalar tansiyonu zirveye tırmandırdı. Türkmeneli TV Spikeri Mustafa Salihi, Erbil ile Süleymaniye hattında yaşanan tarihi tıkanıklığın perde arkasını A Haber canlı yayında anlattı.