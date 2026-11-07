AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'dan A Haber'de: "Hem diplomaside hem sahada öncüyüz"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, İstanbul Milletvekili ve COP31 Kadın Elçisi Tuğba Işık Ercan, A Haber canlı yayınında Moderatör Tahir İnan'ın konuğu oldu. Türk dünyasından çevre diplomasisine, kadın kooperatiflerinden siyasetteki temsil gücüne ve başörtüsü mücadelesine kadar birçok kritik başlıkta değerlendirmelerde bulunan Ercan, Türk kadınının sahip olduğu tarihsel ve kültürel birikimle sadece Türkiye’de değil, küresel ölçekte de çığır açan adımlara öncülük ettiğini vurguladı.