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İhanet ağı FETÖ’ye kimler nasıl destek veriyor? İşte FETÖ’nün arkasındaki karanlık odaklar

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Giriş: 14.07.2020 17:03
Güncelleme:14.07.2020 17:10
Terör örgütü FETÖ sadece Türkiye içinden aldığı destekle büyük bir tehdit oluşturmadı örgüt en büyük desteği yurt dışından aldı. Hatta Türkiye karşıtı dış güçlerin maşası ve kuruluşu. Peki bu perde arkasındaki karanlık odaklar kim? Dış güçler FETÖ’yü nasıl kullanıyor? Türkiye üzerinde oynanan oyunlar nasıl bozuldu? Detaylar haberimizde…

Terör örgütü FETÖ sadece Türkiye içinden aldığı destekle büyük bir tehdit oluşturmadı örgüt en büyük desteği yurt dışından aldı. Hatta Türkiye karşıtı dış güçlerin maşası ve kuruluşu. Peki bu perde arkasındaki karanlık odaklar kim? Dış güçler FETÖ'yü nasıl kullanıyor? Türkiye üzerinde oynanan oyunlar nasıl bozuldu? Detaylar haberimizde…

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