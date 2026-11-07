Yargı krizinin ardından Polonya'da silahlı saldırı! Krakow'da ölü ve yaralılar var, güvenlik güçleri alarmda

Polonya'nın Krakow kentinde, turistlerin ve sivillerin yoğun olduğu tarihi kent meydanında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. İlk bilgilere göre saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtilirken, güvenlik güçleri meydanı tahliye ederek bölgeyi kordon altına aldı. Saldırının nedeni ve faillerin kimliği henüz bilinmezken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı aktarıldı.