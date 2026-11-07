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Başkan Erdoğan Zafer Günü dolayısıyla Azerbaycan'a gidiyor
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Başkan Erdoğan Zafer Günü dolayısıyla Azerbaycan'a gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla yarın Azerbaycan'ı ziyaret edecek. A Haber muhabiri Kübra Tepeci ziyarete ilişkin detayları aktardı.

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