60 yıllık tarihi objektifine sığdırdı! Foto Metin'in mirası müzede yaşıyor

İstanbul'da 60 yıl boyunca aralıksız deklanşöre basarak kentin hafızasını ve Türkiye'nin yakın tarihini ölümsüzleştiren, "Foto Metin" lakabıyla tanınan duayen fotoğrafçı Metin Türkmenoğlu'nun mirası, Eyüpsultan'da kurulan müzede yaşatılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan merhum liderler Turgut Özal ve Süleyman Demirel'e, Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim'e kadar tarihe damga vuran pek çok ismi fotoğraflayan Türkmenoğlu'nun eserleri ve hatıraları, ziyaretçileri duygu dolu bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.