Candan Yüceer Yeni Parti'den istifa etti! "Yol arkadaşlığı hukuku çiğnendi, önceliğim Tekirdağ'a hizmet"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, parti içindeki kongre ve kurultay delegeliği tartışmalarını gerekçe göstererek Yeni Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Hasta olduğu dönemde gerçekleştirilen il kongresinde kendisinin kurultay delegesi olarak gösterilmemesine tepki gösteren Yüceer, yol arkadaşlığı hukukunun çiğnendiğini savundu. Siyasi hesaplaşmaların değil, Tekirdağ'a hizmetin önceliği olduğunu vurguladı.