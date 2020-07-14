Şehit ikiz polislerimiz Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası: 2 tane gülüm vardı... 251 gülümüzü kopardılar!

FETÖ’cü hainler 15 darbe girişiminde Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı’nı da bombalamışlardı. O saldırıda ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç birlikte şehit düşmüştü. Gurur ve hüznü bir arada yaşayan şehit babası A Haber canlı yayınında şehitlerimizin kabri önünde duygularını ve yaşadıklarını anlattı. Acılı baba, “Yürekler dağlanıyor. İki tane gülüm vardı. 251 gülümüzü bizden ayırdılar. Biz o ayıranları bu dünyada da öbür tarafta da asla affetmiyoruz" ifadelerini kullandı.

FETÖ'cü hainler 15 darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı da bombalamışlardı. O saldırıda ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç birlikte şehit düşmüştü. Gurur ve hüznü bir arada yaşayan şehit babası Ali Oruç, A Haber canlı yayınında şehitlerimizin kabri önünde duygularını ve yaşadıklarını anlattı.

2 TANE GÜLÜM VARDI...

Acılı baba canlı yayında duygusal anlar yaşadı. Oruç, "Yürekler dağlanıyor. İki tane gülüm vardı. 251 gülümüzü bizden ayırdılar. Biz o ayıranları bu dünyada da öbür tarafta da asla affetmiyoruz. Babaları evlatlarından ayırdılar. Bu çiçekleri ayırdılar ayırdılar… Bu yavruları ayırdılar… Şimdi benim evladım babasız, annesi kocasız. Çoğunun annesi yok babası yok evladı yok hep yüreklerimiz yaralı. Şehit aileleri Allah'ım bize bol bol sabırlar versin. Bütün şehitlerimize ben Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

GÜLLERİMİ KOPARDILAR

Baba Oruç, "Yine geldik. Yine çocuklarımın başındayım. Mezarım, evlatlarım, canlarım, ciğerlerim… İki tane canım ciğerim güllerim benim… Güllerimi kopardılar benden. Oğullarımla gurur duyuyorum ne mutlu bana Rabbim iki tane güzel evlat verdi şehitlik kolay değil herkese nasip olmaz. Ahmet'im Mehmet'im iki kardeş yan yana yatıyor ne güzel bir şeref ne güzel bir duygu. Rabbim onlardan sonsuz razı olsun." dedi.