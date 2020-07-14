A Haber canlı yayınında yürek yakan anlar! Ekizceli ailesi şehidini anlattı

Terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sırasında Medet Ekizceli Ankara’da Külliye’ye giderken şehit edildi. 15 Temmuz şehidimizin ailesi o gece yaşananları A Haber'e anlattı. Ekizceli'nin eşi ve çocuklarının sözleri yürekleri yaktı.

Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Medet Ekizceli Ankara'da Külliye'ye giderken şehit edildi. 15 Temmuz şehidimizin ailesi o gece yaşananları A Haber'e anlattı. Ekizceli'nin eşi ve çocuklarının sözleri yürekleri yaktı.

BİZLERİ UNUTMADIĞINIZ İÇİN ALLAH RAZI OLSUN

Acılı baba Satılmış Ekizceli: Sağ olun, Allah razı olsun bizleri unutmadığınız için. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun bizleri yalnız koymadığı için bu acılı günlerimizde bizlerin her zaman yanında olduğu için. Tüm şehitlerimizden Allah razı olsun.

BİZ DE ONA GİTMEYİ İSTİYORUZ

Anne Menekşe Ekizceli: Ne söyleyeyim? Allah sizlerden razı olsun. Acımız büyük bu acıyı yaşadık başka Allah kimseye yaşatmasın. Hem umutluyuz hem acılıyız yavrularını kucağımıza basıyoruz onları takip etmeye çalışıyoruz ölmediğimiz müddetçe. Biz de ona gitmeyi ulaşmayı istiyoruz. Allah o FETÖ'nün gözü kör olsun yaktı bizi başkasını da yakmasın.

ŞEHİT EŞİ OLMAK BİR GURUR



Eşi Esra Ekizceli: Allah bana bunu nasip etti şehit eşi olmayı Allah ondan razı olsun. Şehit eşi olmak bir gurur bizim için. İki tane emaneti var onlar da annesi babası da başımızın tacı. Emanetlerine sahip çıkacağım.

İYİ Kİ BENİM BABAM

14 yaşındaki oğlu Hüseyin Ekizceli: Babamla gurur duyuyorum. İyi ki benim babam.