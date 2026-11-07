İslam Memiş altın için yeni hedefleri açıkladı: Gram altında 7.500 TL beklentisi

ABD seçimlerinin küresel piyasalardaki etkisi sürerken altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan toparlanma yatırımcıların gündemine oturdu. Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında ons altında 4.200-4.400 dolar, gram altında ise 7.000-7.500 lira bandını orta vadeli hedef olarak gösterdi. Petrol fiyatlarındaki düşüşü, döviz piyasasındaki gelişmeleri ve Fed'in faiz kararına ilişkin beklentileri de değerlendiren Memiş, yeni haftada piyasaların takip edeceği kritik seviyeleri açıkladı.