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Kafe ve restoranlar açılıyor mu? Müşteriler HES kodu sorgulanarak içeri alınacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.01.2021 15:21
Güncelleme:23.01.2021 15:22
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvehaneler geçici süreliğine kapatılmıştı. Kafe, lokanta ve restoranlar ise paket servis ya da gel-al hizmeti vermeye başlamıştı. Normalleşme sürecine geçiş için çalışmalar sürerken, en çok merak edilenlerden biri de kafelerin açılacağı tarih oldu. Başkan Erdoğan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 25 Ocak'ta kafeler açılıyor mu? Kahveler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? Türk  Standartları Enstitüsü, normalleşme sürecine geçildiğinde restoranlarda alınacak tedbirleri belirledi. Restoranlarda masalar arasındaki mesafeye dikkat edilecek, müşteriler HES kodu sorgulanarak içeri alınacak. İşte son gelişmeler...

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