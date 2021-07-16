Joe Biden, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Beyaz Saray’da görüştü.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile Almanya Başbakanı Angela Merkel’i Beyaz Saray’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından Biden, Almanya ve ABD arasındaki ilişkin için "kuvvetli ve daha da kuvvetleniyor" ifadelerini kullandı.

Angela Merkel'in Başbakanlık görev süresi sona ermeden önce son Washington ziyareti olan görüşmede bir süredir ABD ve Almanya arasında gerginliğe yol açan Almanya - Rusya Boru hattı ile koronavirüs aşı patentleri, Afganistan ile Libya'daki güvenlik sorunları ve Rusya'nın gerçekleştirdiği siber saldırı meseleleri gündeme geldi.

Görüşme ile ilgili basın toplantısı düzenleyen liderler konularda herhangi kesin bir çözüm açıklamazken Biden, iki ülke arasındaki ilişki için "kuvvetli ve daha da kuvvetleniyor" dedi.

"GÜÇLÜ LİDERLİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Sözlerine Almanya'da yaşanan doğal felakette hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başlayan başkan Biden, Merkel'i Almanya'da ilk kadın başbakan ve ikinci en uzun süre Almanya'da görev yapan başbakan olması sebebi ile tebrik etti ve "güçlü liderliğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

Almanya ve ABD'nin değerleri doğrultusunda liderlik görevini konuştuklarını belirten Biden, her iki ülkenin de demokratik prensiplerini belirten ve sorunlar karşısında nasıl pozisyon alınacağını öngören Washington Deklarasyonu'nun hazırlandığını belirtti.

Avrupa Birliği ve kurumlarının desteklenmesi konusunda anlaştıklarını söyleyen Joe Biden, Ukrayna ile ilgili olarak da her iki ülkenin de toprak bütünlüğü konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

"NATO MÜTTEFİKLERİMİZLE BERABER RUSYA'NIN AGRESİF TAVIRLARINA KARŞI DURACAĞIZ"

Biden, iki ülkenin enerji ve çevre konusunda işbirliği yapacağını açıkladı. Almanya-Rusya arasında yapılacak olan Kuzey Boru Hattı 2 projesi ile ilgili konuştuklarını ifade eden Biden Rusya'nın enerji kaynaklarını bir silah olarak kullanmasına izin verilmemesi konusunda Merkel ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Biden "NATO müttefiklerimizle beraber Rusya'nın agresif tavırlarına karşı duracağız" dedi.

Çevre ve küresel ısınma konusunda gelişmekte olan ülkeleri destekleyeceğini açıklayan Biden, bu konuda her iki ülkenin de kararlı olduğunu söyledi.

"TERÖRİSTLERE KARŞI İŞBİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK"

Afganistan'da ABD birliklerinin yanında olan Alman kuvvetlerine teşekkür eden Biden, "teröristlere karşı işbirliğimiz devam edecek" dedi.

Covid-19 aşıları ve olabilecek diğer salgınlarla ilgili olarak teknolojinin kolayca erişebilmesi konusunu konuştuklarını ifade eden Biden bu konuların iki ülke arasında daha ayrıntılı tartışılacağı "Gelecek Forumu" çalışmalarının başlayacağını duyurdu.

MERKEL: ENDİŞELİYİM

Biden'ın arkasından konuşan Merkel'de Almanya'da yaşanan felaketten bahsederek söze başladı. Yaşananların ciddiyetini anlatan Merkel "kayıpların akıbeti hakkında endişeliyim" dedi. 2019 yılından bu yana ilk defa ABD'yi ziyaret ettiğini belirten Merkel, Biden'a davet için teşekkür etti.

"Bu zamanların sorunlarını çözmek için aynı düşünceleri paylaşıyoruz" diyen "Merkel değerlerimize inanmak ve bunları Washington Deklarasyonunda dile getirmek çok önemli" dedi.

Bir çok noktada ortak görüşlerinin olduğunu belirten Merkel, COVID-19 konusunda hemfikir oldukların ve ABD'nin global ısınma konusunda gösterdiği desteğe teşekkür ettiğini söyledi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne inancı olduklarını belirten Merkel, Minsk sürecine bağlı kalacaklarını söyledi. Çin ile ilgili olarak da insan hakları konusundaki yaklaşımlarına katılmadıklarını ifade etti.

Afganistan'da terörle iyi mücadele ettiklerini ifade eden Merkel "Ancak tüm çabalara rağmen istediğimiz noktaya ülkeyi getiremedi" dedi.

Biden, Merkel'i bu gece Beyaz Saray'da onuruna verdiği yemekte ağırlayacak.