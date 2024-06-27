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İzmir'de toplu iş sözleşmesi gerginliği! Memurlar ve belediye anlaşamadı 12 Haziran'dan beri eylem sürüyor

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 27.06.2024 15:39
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlanamaması üzerine memurların eylemi sürüyor. Belediye işçilerin taleplerini karşılamıyor. Notları A Haber muhabiri Tayfun Er anlattı.
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