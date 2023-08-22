22 Ağustos 2023, Salı
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İYİ Parti’den CHP’ye ‘yerel seçim’ salvosu: Türkiye’yi kaybettin belediye kazansan ne olur! Lütfü Türkkan’dan rest: İstanbul, Ankara, Antalya’da destek yok
14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından koalisyon masasının aldığı hezimet yaraları hala sarabilmiş değil. CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan kaosun ardından, bu kez gündemden düşmeyen bir başka konuda ‘yerel seçim’ gerginliği. İYİ Partili Lütfü Türkan katıldığı canlı yayında CHP’yi adeta bombaladı. Türkkan, İstanbul, Ankara, Antalya’da destek yok mesajı verirken, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni kaybetme endişesi var. Bana göre iyi çalışan oraları mutlaka kazanır, Türkiye’yi kaybettin, belediyeyi kazansan ne olur, kazanmasan ne olur" ifadelerini kullandı. Öte yandan CHP yandaşı Barış Yarkadaş ile birbirine giren Türkkan seçim zamanı ‘Meral Hanım’a güveniyoruz, Kemal Bey’in adaylığının önüne geçin’ diyen CHP milletvekilleri vardı’ dedi.