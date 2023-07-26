26 Temmuz 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İYİ Parti'de kriz nereye gider? CHP olağanüstü kurultaya mı gidecek?
İYİ Parti'deki kriz giderek derinleşiyor. Genel Başkanı Meral Akşener'in imzasıyla ihracı istenen İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal elinde önemli belgeler olduğunu açıkladı. CHP'de ise olağanüstü kurultay tartışılmaya başlandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal aktardı.