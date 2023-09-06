06 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Parti'de işler karıştı! Hangisi yalan söylüyor? Kumar masasının kaybedenleri...

İYİ Parti'de işler karıştı! Hangisi yalan söylüyor? Kumar masasının kaybedenleri...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2023 14:15
6'lı masanın "en büyük kaybedeni" olarak tarihe geçen İYİ Parti, milleti aldatan siyaseti ile tepkilerin odağındaki isim oldu. Akşener, "İmamoğlu ve Yavaş’ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak ben önermedim" demişti. Arşivden çıkan gerçekler Akşener'i yalanladı. "Teklif CHP'den geldi" diyen Aytun Çıray ise yakın bir zamanda İYİ Partililerce afaroz edildi. İşte dünden bugüne İP'teki "savrulmuş siyasetin" yansımaları...
İYİ Parti’de işler karıştı!
İYİ Parti'de işler karıştı!
Faciaya bu evde yakalandı
Faciaya bu evde yakalandı
Sel felaketinde son durum! Bakan açıkladı
Sel felaketinde son durum! Bakan açıkladı
Bot hesaplarla algı operasyonu
Bot hesaplarla algı operasyonu
İmamoğlu ve Yavaş’ın da üstünü çizdi
İmamoğlu ve Yavaş'ın da üstünü çizdi
Selden etkilenenlere 15 bin TL destek
Selden etkilenenlere 15 bin TL destek
Asfalt patladı! Yol yerinden çıktı
Asfalt patladı! Yol yerinden çıktı
Kovid vakaları yeniden arttı mı?
Kovid vakaları yeniden arttı mı?
Sel kapanları ne işe yarıyor?
Sel kapanları ne işe yarıyor?
Sel bölgesinden çarpıcı görüntü!
Sel bölgesinden çarpıcı görüntü!
İmamoğlu’na tepkiler çığ gibi
İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster