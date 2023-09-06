İYİ Parti'de işler karıştı! Hangisi yalan söylüyor? Kumar masasının kaybedenleri...

6'lı masanın "en büyük kaybedeni" olarak tarihe geçen İYİ Parti, milleti aldatan siyaseti ile tepkilerin odağındaki isim oldu. Akşener, "İmamoğlu ve Yavaş’ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak ben önermedim" demişti. Arşivden çıkan gerçekler Akşener'i yalanladı. "Teklif CHP'den geldi" diyen Aytun Çıray ise yakın bir zamanda İYİ Partililerce afaroz edildi. İşte dünden bugüne İP'teki "savrulmuş siyasetin" yansımaları...