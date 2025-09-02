02 Eylül 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İSTOÇ’ta iş yeri yangını kontrol altında! İstanbul Valisi Gül: 17 iş yeri zarar gördü
İstanbul Bağcılar'daki İSTOÇ Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki iş yerlerine sıçradı. Yangın kontrol altında. İstanbul Valisi Davut Gül 17 işyerinin zarar gördüğünü açıkladı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci olay yerinden son bilgileri aktardı.