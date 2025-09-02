İSTOÇ’ta iş yeri yangını kontrol altında! İstanbul Valisi Gül: 17 iş yeri zarar gördü

02 Eylül 2025, Salı

Giriş: 02.09.2025 09:22
İstanbul Bağcılar'daki İSTOÇ Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki iş yerlerine sıçradı. Yangın kontrol altında. İstanbul Valisi Davut Gül 17 işyerinin zarar gördüğünü açıkladı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci olay yerinden son bilgileri aktardı.
