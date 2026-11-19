Meteoroloji'den İstanbul dahil 32 ile sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 32 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Son değerlendirmelere göre, birçok bölgede kuvvetli sağanak yağış ve hızı saatte 80 kilometreye ulaşabilecek fırtına bekleniyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Meteorolojinin uyarılarının ardından gözler hava radarındaki son duruma çevrildi.