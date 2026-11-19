Tarihi üçlü zirvede 80 dakika ne konuşuldu? İşte alınan kararlar

ABD, Rusya ve Çin liderleri, Çin'de düzenlenen tarihi üçlü zirvede bir araya geldi. Dünyanın üç süper gücünü buluşturan 80 dakikalık görüşmenin ardından barış deklarasyonu gündeme gelirken nükleer silahların azaltılması çağrısı yapıldı. Zirvede üç ülkenin petrol ürünleri üretimini artırmasına yönelik karar da öne çıktı. Peki, dünya siyasetinin geleceği açısından önem taşıyan zirvede hangi sonuçlara ulaşıldı? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Çin'deki son gelişmeleri ve görüşmenin ayrıntılarını aktardı.