Çocuk parkındaki "PKK skandalı"nın sorumlusu Ekrem İmamoğlu’nun müdürü Süleyman Gevezoğlu çıktı

Tepkilerin artması üzerine Küçükçekmece Belediyesi bir açıklama daha yaparak, "İstasyon Mahallesi'nde yapmış olduğumuz çocuk parkı tasarımında kullanılan tasarımla ilgili olarak sosyal medyada yapılan yorumları karşısında son derece üzgün olduğumuzu ve ifade edildiği şekilde bir maksadın asla olmadığını bir kez daha ifade etmek isteriz. Vatandaşlarımızın hassasiyeti bizlerin hassasiyetidir. Söz konusu parkı kaldırdık ve tasarımını değiştiriyoruz. En kısa zamanda çocuklarımızın yeni parkına kavuşacağı sözünü veriyoruz. Bizim için Küçükçekmecelilerin mutluluğundan ve duygularından daha öte bir şey olamaz" iddiasında bulundu.