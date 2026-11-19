İstanbul'da ulaşıma 7 yılda yüzde 1680 zam! AK Parti'den İBB'ye sert eleştiri

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde İETT'nin 2027 yılı bütçe ve performans programı görüşmelerinde ulaşım ücretleri ve yerine getirilmediği öne sürülen seçim vaatleri gündeme geldi. AK Parti İBB ve Arnavutköy Belediye Meclis Üyesi Hamdi Demirhan, İstanbul'da toplu taşıma bilet fiyatlarına 2019 yılından bu yana yüzde 1680 zam yapıldığını söyledi. İBB yönetiminin 25 yaş altı gençlere yüzde 40 indirimli ulaşım, 12 yaş altı çocuklara ücretsiz ulaşım ve Megabüs projesine ilişkin vaatlerini yerine getirmediğini savunan Demirhan, İETT otobüslerinin yaklaşık yüzde 15'inin sefere çıkamadığını belirterek ulaşım politikalarını eleştirdi.