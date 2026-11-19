İngiltere'den Türkiye'ye stratejik ortaklık mesajı! Eurofighter anlaşması başlangıç mı?

İngiltere'nin savunma tedarikinden sorumlu Devlet Bakanı Luke Pollard, Türkiye'yi uzun vadeli ve stratejik bir savunma ortağı olarak gördüklerini açıkladı. Türkiye ile savunma alanındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik mesajlar veren Pollard'ın açıklamaları, Eurofighter anlaşmasının ardından iki ülke arasındaki ortaklığın daha da genişleyip genişlemeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Peki, Eurofighter anlaşması yeni savunma iş birliklerinin başlangıcı mı? A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Londra'dan ayrıntıları aktardı.