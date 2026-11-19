Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenleme! Ek zam ve kademeli emeklilik Meclis gündeminde

Milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2027'de yapılacak maaş artışına çevrildi. Hükümetin, mevcut yasal zam oranlarına ek iyileştirme yapılması üzerinde çalıştığı belirtilirken kademeli emekliliğe ilişkin yeni bir kanun teklifi de Meclis gündemine taşındı. Emeklilerin merakla beklediği düzenlemeye ilişkin ayrıntıların aralık ayında netleşmesi bekleniyor.