Türkiye'nin hava filosu büyüyor! 100 KAAN Mehmetçiğin gücüne güç katacak

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN için hedef büyütüldü. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına 2030 yılının sonuna kadar 20, 2035 yılının sonuna kadar ise toplam 100 KAAN'ın teslim edilmesi planlanıyor. Milli muharip uçaklardan oluşacak 100 uçaklık dev filonun, Türkiye'nin hava gücünü artırması ve Mehmetçiğin caydırıcılığını güçlendirmesi hedefleniyor. KAAN'ın envantere katılmasıyla Türk hava savunmasında yeni bir dönemin kapıları aralanacak.