Bakan Murat Kurum'dan COP31'de tarihi çağrı! "Dünya yeni bir ertelemeyi kaldıramaz"

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında yaptığı basın toplantısında küresel iklim mücadelesine ilişkin önemli mesajlar verdi. Adil dönüşüm, iklim finansmanı ve somut çözüm çağrısında bulunan Kurum, "Çözüm çıkmadan masadan kalkmayacağız." dedi. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin çözüm odaklı çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Kurum, zirvenin somut kazanımlarla tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti.