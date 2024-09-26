İşte Katil İsrail’in Lübnan’ı vurduğu anlar

Bekaa Vadisi ve Hizbullah’a ait yaklaşık 75 hedef vuruldu. Daha sonra ateşkes için yeşil ışık dedi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.

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