28 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İşte isabet alan gemiden yardım çağrısı!
İşte isabet alan gemiden yardım çağrısı!

İşte isabet alan gemiden yardım çağrısı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2025 21:08
Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında, Rusya'nın Novorossiysk Limanı’na seyreden bir tanker gemisinde yangın çıktı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemideki 25 mürettebatın durumunun iyi olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı ise mürettebatın tahliye edildiğini duyurdu. İsabet alan gemiden yapılan yardım çağrısına ilişkin o anlar A Haber’de.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte isabet alan gemiden yardım çağrısı!
İşte isabet alan gemiden yardım çağrısı!
İşte isabet alan gemiden yardım çağrısı!
Karadeniz’de bir gemide daha patlama oldu!
Karadeniz'de bir gemide daha patlama oldu!
Yanan gemi böyle görüntülendi
Yanan gemi böyle görüntülendi
KARIOS adlı tanker patladı! Can kaybı var mı?
KARIOS adlı tanker patladı! Can kaybı var mı?
Geminin patlamadan önceki ilk görüntüleri A Haber’de
Geminin patlamadan önceki ilk görüntüleri A Haber'de
EFT ve Iban transferinde yeni zorunluluk!
EFT ve Iban transferinde yeni zorunluluk!
Karadeniz’de Kaıros adlı tanker patladı!
Karadeniz'de Kaıros adlı tanker patladı!
AB sürecinde sorun bizde değil
"AB sürecinde sorun bizde değil"
Bakan Kacır: Türkiye, İHA’da küresel liderliğe ulaştı
Bakan Kacır: Türkiye, İHA’da küresel liderliğe ulaştı
Papa Leo İstanbul’da Kutsal Ruh Katedrali’nde!
Papa Leo İstanbul'da Kutsal Ruh Katedrali'nde!
Böcek ailesinin yeni görüntüler ortaya çıktı
Böcek ailesinin yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD- Venezuela gerilimi tırmanıyor
ABD- Venezuela gerilimi tırmanıyor
Daha Fazla Video Göster