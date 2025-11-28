İşte isabet alan gemiden yardım çağrısı!

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında, Rusya'nın Novorossiysk Limanı’na seyreden bir tanker gemisinde yangın çıktı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemideki 25 mürettebatın durumunun iyi olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı ise mürettebatın tahliye edildiğini duyurdu. İsabet alan gemiden yapılan yardım çağrısına ilişkin o anlar A Haber’de.

