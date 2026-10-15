İstanbul'da tarihi yağışın ardından bilanço netleşiyor! Vali Davut Gül sahadan son durumu açıkladı

İstanbul'u vuran son 84 yılın en şiddetli yağışının ardından pek çok ilçede taşkın, sel ve toprak kayması meydana gelirken, sahada incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül yürütülen kurtarma faaliyetleri, hasar tespit çalışmaları, can kayıpları ve kayıplarla ilgili son bilgileri paylaştı. Vali Gül, hastanelerde tedavi gören yaralı kalmadığını, hasar tespit ödemelerinin en geç pazartesi günü başlayacağını ve motosiklet yasağının sabah 06.00 itibarıyla kaldırılacağını duyurdu.