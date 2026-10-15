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İstanbul'daki afet sonrası Başkan Erdoğan'dan koordinasyon mesajı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'daki afet sonrası Başkan Erdoğan'dan koordinasyon mesajı

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından afetle mücadele çalışmaları sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sürece ilişkin açıklama geldi. Erdoğan, sahadaki çalışmaların kesintisiz devam ettiğine dikkat çekti. Bölgede yürütülen çalışmaları ve alınan önlemleri değerlendiren Başkan Erdoğan, sahadaki ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, afetin yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi ve vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi için gerekli adımların atıldığını ifade etti.

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