Zelenski'den Libya'daki Rus gemisine yönelik saldırıya ilişkin açıklama! Yunanistan'ın rolü var mı?

Ukrayna'nın Libya'da Rus gemilerine yönelik saldırısı, Akdeniz'de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin saldırının Avrupalı ortaklarla önceden koordine edilmediğini açıklaması ve ardından söylemini değiştirmesi tartışmalara neden oldu. Yunanistan'ın operasyona destek verdiği ve tersanelerinde Ukrayna için bomba yüklü SİDA'lar ürettiği yönündeki iddialar ise gündemdeki yerini koruyor. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Atina'nın olası rolüne ilişkin gelişmeleri Gümülcine'den aktardı.