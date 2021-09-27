27 Eylül 2021, Pazartesi
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İstanbul’da sabah trafiği nasıl? İstanbul güne nasıl başlıyor?
İstanbul’un trafik çilesi bitmiyor. İllerine ve okullarına gitmek isteyen İstanbullular yüzde 60 seviyenin üzerinde seyreden yoğunlukta mücadele ederken ana halterde yoğunluk giderek artıyor. Megakent İstanbul haftanın ilk mesai gününe yeni güne nasıl başlıyor? Trafikte yoğunluk ne durumda? Son durumu A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.