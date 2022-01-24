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İstanbul'da kar fırtınası | Yoğun kar yağışı sebebiyle Başakşehir'de araçlar yolda kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2022 18:54
Kar yağışı Türkiye’yi etkisi altına aldı. İstanbul-Ankara yolu ulaşıma yeniden açıldı. İstanbul’da dün bastıran kar yağışı sonrası ulaşımda aksamalar oldu. Ankara’da, Bursa’da, Diyarbakır’da ve Elazığ’da benzer durumlar yaşandı. A Haber ekipleri Türkiye genelinde çeşitli noktalardan son durumu canlı yayında aktardı.
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